Veertiger met levenslang rijverbod aangehouden na dolle politieachtervolging: “Hij sloeg op de vlucht met 9-jarige zoon in de wagen”

Rupelstreek/Aartselaar Zij zorgen voor úw spuitje: de vrijwilli­gers van het vaccinatie­cen­trum RupeLaar in beeld

13:09 In totaal zijn ze met ongeveer 700: de vrijwilligers die het vaccinatiecentrum RupeLaar in Niel mee in goede banen helpen leiden. Of ze zich nu inzetten als medisch medewerker, in de logistiek of bij het onthaal: allemaal vormen ze een kleine maar onmisbare schakel in de vaccinatiecampagne en de strijd tegen het coronavirus. We laten drie onder hen aan het woord. “Soms zijn er mensen die gewoon bellen om ons even te bedanken.”