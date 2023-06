Van yogasessies tot workshop over Microsoft Teams: Rumst onthult programma voor Landschapskantoor in watertoren

Vijf jaar cel gevraagd voor horecabaas die verdacht wordt van verkrach­ting student (19)

In de Antwerpse rechtbank heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van vijf jaar met uitstel gevraagd voor Ladislas L. (34). Dat melden de nieuwswebsites van Mediahuis. De ondernemer was actief in de horeca en wordt beschuldigd van de verkrachting van een student van 19.