Van oude cinema tot Lazaruskapel: Rondje Rumst zet plaatselijke monumenten in de kijker

RumstOp zondag 11 september kan je deelnemen aan Rondje Rumst, een individuele fietstocht van ongeveer 20 kilometer doorheen de gemeente. Onderweg kan je genieten van een hapje of een drankje én kan je afstappen bij een van de monumenten die de gemeente rijk is.

Rondje Rumst biedt een aangename gezinsfietstocht doorheen de drie deelgemeenten van Rumst, met een aantal interessante haltes: de vroegere cinema Roxy Palace, de Lazaruskapel en Museum Rupelklei. Ter gelegenheid van Open Monumentendag kan je op elk van deze locaties terecht voor een gratis exclusief bezoek.

1. Roxy Palace

De Roxy Palace werd in 1929 tegenover het toenmalig tramstation in het centrum van Rumst opgetrokken. Na een succesvolle cinemaperiode gingen eind jaren ‘70 de lampen van de projectoren voorgoed uit. Een gedeelte van het gebouw werd omgebouwd tot discotheek maar in 1993 werd de volumeknop van de club definitief dicht gedraaid en werd het gebouw verkocht. Onder het privé woongedeelte heeft het discotheekinterieur sinds 2000 plaats gemaakt voor kunst- en hobbyatelier vzw Schavaebou. Zij organiseren er regelmatig expo’s en er vinden bijna dagelijks workshops plaats.

Ter gelegenheid van Open Monumentendag wordt uitzonderlijk het oude cinemabalkon opengesteld voor het publiek.

2. Museum Rupelklei

Museum Rupelklei vertelt het verhaal van de vele steenbakkerijen in de Rupelstreek. Het museum ontstond in de jaren ‘70 om de herinnering aan de met de hand gemaakte baksteen te bewaren.

De wereld van de artisanale baksteen wordt in beeld gebracht. Muurschilderingen vormen het decor voor de verschillende fases in het productieproces en levensechte beelden en allerhande werktuigen roepen de sfeer op van de zware arbeid op de gelegen.

Als bezoeker kan je het volledige productieproces van de bakstenen volgen, met als rode draad de verhalen van schrijver en Terhagenaar Piet Van Aken.

Tijdens Open Monumentendag loopt hier de expo ‘Kleiontginning in Cambodja en Rumst’. Anita Ory bezocht tijdens een inleefreis naar Cambodja enkele projecten en maakte een reeks prachtige foto’s van van de kleiontginning in Cambodja. De exp toont de foto’s uit Cambodja naast foto’s van de vroegere kleinijverheid in de Rupelstreek.

Verder geeft Edward Broeck, auteur van het in maart verschenen boek ‘750 jaar Rupelstreek in 100 kaarten’, om 13.30 en 15.30 uur een voordracht over zijn ervaringen tijdens zijn zoektocht.

3. Lazaruskapel

De Lazaruskapel werd gebouwd als leprozenkapel in 1460. Het gebouw en de omgeving werden geklasseerd als monument en dorpsgezicht. Pieter Vandercruysse, een Rumstenaar die in dienst was als officier bij Karel De Stoute, werd aangetast door melaatsheid en keerde terug naar zijn geboorteplaats. Omdat hij als melaatse niet meer naar de parochiekerk mocht, liet hij in 1460 zelf een kapel bouwen ter ere van de heilige Lazarus, met daarbij een leprozenhuis en melaatsenhutten. In het leprozenhuis vind je een indrukwekkende laat-gotische muurschildering van ‘Het Laatste Oordeel’.

Rondje Rumst vindt plaats van 10 tot 17 uur en kost 6 euro. Daarvoor krijg je een wegbeschrijving en zes keer een hapje of een drankje op de stopplaatsen of de monumenten. Je kan ook deelnemen aan een fotowedstrijd waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Inschrijven kan aan een van de vertrekpunten: Cinema Roxy Palace, de plattelandsmarkt op de hoek van de Uitbreidingstraat en de Kloosterstraat in Terhagen, en bij de vzw Joert aan WZC De Vaeren in de Eikenstraat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.