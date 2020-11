Twee jaar na overlijden van Jana (15) vecht nu ook halfbroer Senne (7) voor zijn leven: “We geloven dat zij over hem waakt”

Dierenspe­ci­aal­zaak Zowizoo eert overleden zaakvoer­ster met digitale hondenwan­de­ling: “Ze was een voorbeeld voor velen”

27 oktober Dierenspeciaalzaak Zowizoo in Kontich organiseert van zondag 1 tot en met woensdag 11 november de allereerste virtuele hondenwandeling ooit. Bedoeling is om in die periode 25 kilometer te wandelen of te lopen met je hond en de afstand bij te houden met een sportapp. Een deel van de opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker, een organisatie die de zaakvoerders nauw aan het hart ligt. “Met dit initiatief willen we mama een passend eerbetoon geven.”