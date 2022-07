Traantjes op de laatste schooldag

Regio Mechelen Van De Nekker tot een blotevoe­ten­pad: ontdek hier 7 zomervakan­tie­tips voor de regio Mechelen

Het schooljaar zit erop en dat betekent voor de leerkrachten, maar vooral ook voor de leerlingen twee maanden verdiende rust. Misschien staat er wel een reisje gepland met het gezin of een kamp met de vrienden. Voor ouders die niet weten waar ze hun kroost mee moeten zien te entertainen tijdens de zomervakantie hebben wij alvast enkele leuke tips opgelijst in de regio Mechelen. Van De Nekker in Mechelen tot het blotevoetenpad in Park Fort Liezele: hier beleef je samen met de kids een geslaagde vakantie.

30 juni