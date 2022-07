Tour de France rijdt De Vaeren binnen: “Bewoners en bezoekers kunnen meegenieten van rijke wielergeschiedenis”

Rumst/BoomNet op het moment dat Denemarken in de ban is van de start van de Ronde van Frankrijk, sluipt ook in woonzorgcentrum De Vaeren in Reet de wielermicrobe binnen. Het Reetse woonzorgcentrum pakt niet alleen uit met een unieke wielertentoonstelling, de bewoners gaan ook zelf aan de slag op de hometrainer om hun eigen Tour de Vaeren de fietsen. “Ze zullen strijden voor de gele, groene en bolletjestrui.”

De Ronde van Frankrijk gaat niet onopgemerkt voorbij in woonzorgcentrum De Vaeren. Terwijl Wout van Aert, Tadej Pogacar en co het beste van zichzelf geven, valt er in De Vaeren te genieten van heel wat activiteiten die in het teken staan van het drieweekse wielerspektakel. Het woon-leefteam van het woonzorgcentum werkte een programma uit waarbij ook de bewoners zelf van jetje zullen moeten geven. Niet op de koersfiets uiteraard, maar wel op een van de hometrainers die in de ontmoetingsruimte staan opgesteld.

“We organiseren voor de eerste maal onze eigen Tour de Vaeren”, glimlacht directrice Kim De Preker van De Vaeren. “We gaan er een fantastische drieweekse van maken waarbij onze bewoners en medewerkers samen zullen strijden voor de gele, groene en bolletjestrui. Iedereen die dat wenst, mag deelnemen. Op maandag 25 juli ronden we onze Tour af en zullen we weten wie voor de eerste keer onze beker mee naar huis mag nemen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Ludo Peeters kwam het startschot geven van de wielermaand in De Vaeren. © Ben Conaerts

Gesigneerde gele trui

Om de moedige renners alvast te inspireren, werd de ontmoetingsruimte aangekleed met een aantal unieke wielertruien en koersfietsen uit het verleden van de Tour de France. Die worden voor één maand uitgeleend door het fietsbelevingsmuseum De Velodroom in het provinciaal recreatiedomein De Schorre. De residenten van De Vaeren en hun bezoekers kunnen onder meer een gele trui bewonderen die door zeventien ex-tourwinnaars werden gesigneerd. Verder hangen er ook heel wat gele, groene en bolletjestruien en zelfs een combinatietrui.

Die laatste werd in 1980 gewonnen door Rumsts ereburger Ludo Peeters (68), die vrijdag mee het startschot van de wielermaand in De Vaeren kwam geven. “Ik heb tien keer de Tour gereden en heb hem ook tien keer uitgereden”, vertelt Peeters. “Ik kon vanalles redelijk goed - klimmen, spurten, tijdrijden - maar in niets behoorde ik echt tot de top. Vooral de overgangsetappes waren mijn geliefkoosde terrein. Ik heb drie etappes gewonnen en alle truien minstens één keer mogen dragen. Mijn favoriete? De gele natuurlijk. Die heb ik twee dagen gedragen. Al was ik die telkens ook weer snel kwijt.” (lacht)

Mireille Colson (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor Recreatie- en Groendomeinen, is tevreden dat een stukje van de wielercollectie van De Velodroom door een nieuw publiek kan bewonderd worden. “In ons museum kunnen we telkens maar een klein onderdeel van de wielertruitjes en andere memorabilia tentoonstellen. Deze samenwerking met De Vaeren zorgt ervoor dat we nu nog meer mensen kunnen laten meegenieten van onze rijke wielergeschiedenis.”

Volledig scherm Tal van iconische truitjes staan uitgesteld in de ontmoetingsruimte van De Vaeren. © Ben Conaerts

Volledig scherm Een gele trui gesigneerd door zeventien Tourwinnaars. © Ben Conaerts

