‘TML-burgemeester’ sneert naar regering na afgelasting Pukkelpop: “Wij werden gebrandmerkt, nu blijft het stil”

RumstMet een ludieke limerick reageert burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA) op de afgelasting van het festival Pukkelpop . “Toen mijn Boomse collega-burgemeester Jeroen Baert (N-VA) en ikzelf beslisten om Tomorrowland niet te laten plaatsvinden , werden we gebrandmerkt als misdadigers en in Brussel op het matje geroepen. Nu blijft het wel erg stil.”

“Er waren eens twee dorpshoofden, die dit jaar niet in Tomorrowland geloofden. Somers vond dat gestook, ‘Pukkelpop kon toch ook?’. Iemand Bart nog gehoord nu ze in Hasselt de lichten doofden?” De gevatte limerick is een eigen creatie van burgemeester Callaerts, die het rijmpje zaterdag op Facebook plaatste en meteen heel wat positieve reacties kreeg.

Geen leedvermaak

“Normaal gezien probeer ik bij elk huwelijk in onze gemeente een originele limerick neer te pennen. Dit keer was er een anderen aanleiding voor mijn dichtwerk. Dit is zeker geen leedvermaak, want ik vind het enorm spijtig dat de organisatoren van Pukkelpop deze beslissing moeten nemen. Maar het rijmpje is wel een creatieve manier om mijn gevoel te ventileren, na hetgeen wij een maand geleden beslisten om Tomorrowland geen toestemming te geven”, verklaart Callaerts zijn post.

Volledig scherm De limerick van burgemeester Jurgen Callaerts © rv

“Het valt mij op dat het nu wel erg stil blijft in onder andere de politieke hoek, terwijl collega Baert en ikzelf bijna werden gebrandmerkt als misdadigers. We werden ook bij minister Somers in Brussel verwacht voor een gesprek, waarbij men toch nog probeerde om ons toch van mening te doen veranderen. Die twee maten en twee gewichten deden mij in mijn pen kruipen.”

Paralellen

Toch zijn Pukkelpop en Tomorrowland volgens de burgervader niet te vergelijken. “TML is een groot internationaal festival, een sterk merk voor Vlaanderen waarbij de economische gevolgen natuurlijk ook veel groter zijn. Toch zijn er ook paralellen te trekken. Zo is het meermaals hertesten van duizenden festivalgangers iets wat wij -en onze veiligheidsdiensten- meteen als praktisch onhaalbaar zagen, en waar Pukkelpop nu ook over struikelt”, aldus Callaerts.

Volledig scherm Jurgen Callaerts (Rumst) en Jeroen Baert (Boom) tijdens een gezamenlijke persconferentie. © BELGA

“Zowel Jeroen als ikzelf zijn voor het nemen van die beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb hier wakker van gelegen ja, en denk dat het voor altijd dé moeilijkste beslissing uit mijn politieke loopbaan zal blijven. Maar ik kan mijzelf nog altijd recht in de spiegel kijken. Ook wanneer men had beslist om Pukkelpop wél te laten plaatsvinden, hadden wij nog steeds de juiste beslissing genomen.”

Glazen bol

“Vanzelfsprekend kwam onze beslissing hard aan bij de organisatie van Tomorrowland, maar we hebben ondertussen wel al opnieuw contact gehad. Dat gesprek verliep natuurlijk even moeilijk, maar we moeten dit nu wel achter ons kunnen laten en samen snel weer rond de tafel gaan zitten voor de editie van 2022. Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ik denk wel dat we het coronavirus tegen dan op een beheersbare manier de baas kunnen.”

Veel steun

Callaerts krijgt vooral uit de eigen Rupelstreek heel wat positieve reacties op zowel zijn beslissing als op zijn rijmpje. “Iedereen heeft zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en probeert vanuit die rol het best mogelijke te doen. Ik ben burgemeester van Rumst, Jeroen van Boom, samen moeten we dus in de eerste plaats aan het welzijn en de veiligheid van onze inwoners denken. Ik vermoed dat net om die reden de inwoners ons zo dankbaar zijn.”

Volledig scherm Jurgen Callaerts. © David Legreve