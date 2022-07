Ticketverkoop voor nieuw cultuurseizoen van start

Boom Toerisme Rupel­streek opent nieuw kantoor in Hoogstraat: “Aanbod en openings­uren blijven dezelfde”

De vzw Toerisme Rupelstreek heeft goed en wel haar intrek genomen in het gebouw in Hoogstraat 27 in Boom. Het toeristisch infokantoor moest verhuizen uit De Schorre, waar het de afgelopen jaren zijn stek had.

30 juni