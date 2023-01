Terhagen heeft weer eigen supermarkt: Sam (38) zorgt ervoor dat inwoners niet meer naar Boom of Rumst moeten

RumstGoed nieuws voor de inwoners van deelgemeente Terhagen. Zij kunnen sinds kort opnieuw hun boodschappen doen in eigen dorp. Sam Raeisi (38) is in de Nieuwstraat van start gegaan met Sam Market, een buurtsupermarkt die alle dagelijkse benodigdheden aan de man brengt. “Ik heb hier al veel blije mensen gezien”, glimlacht de sympathieke uitbater.

Toegegeven, het is geen grote supermarkt. Maar de gloednieuwe Sam Market in de Nieuwstraat heeft wel alles voorhanden wat een mens op dagelijkse basis nodig heeft. Van brood, beleg, fruit en groenten, tot flessen drank, snoep en sigaretten. Zelfs kuisproducten en dierenvoeding kan je er in de rekken terugvinden.

“En ik wil nog uitbreiden. Binnenkort moeten er ook nog kranten bijkomen. En boeken. Of we plaats genoeg hebben? We máken wel plaats”, knipoogt zaakvoerder Sam Raeisi.

Internet

Sam is geboren in Iran, maar moest in 2010 zijn heimat verlaten. Als politiek vluchteling kwam hij in ons land terecht. Sindsdien heeft hij al heel wat van Vlaanderen gezien. “Ik heb eerst een paar jaar in Vosselaar gewoond. Daarna heb ik enige tijd in Gent en in Limburg vertoefd”, vertelt hij.

Maar nu wil hij zich settelen in Terhagen. Hier kan hij zijn droom waarmaken en een eigen zaak runnen. “Ik was op het internet op zoek naar een geschikte locatie om een winkel te starten. Op die manier ben ik op dit pand gestoten. Hier was vroeger een krantenzaak, maar die was al jaren gesloten. Ik zag meteen het potentieel. Wonen doe ik hierboven.”

Bestelling plaatsen

En zo hebben de inwoners van Terhagen voor het eerst in jaren weer een supermarkt in eigen dorp. “Dat was natuurlijk ook een troef: in heel Terhagen was er nog geen een supermarkt. De mensen die hier wonen, moesten zich voor hun boodschappen steeds verplaatsen naar Rumst of naar Boom. Dat is natuurlijk haalbaar als je een wagen hebt. Maar als je wat ouder en minder mobiel bent, is die verplaatsing allesbehalve evident.”

Niet te verwonderen dat de opening van Sam Market heel positief wordt onthaald in de buurt. “Ik heb de afgelopen week al heel veel blije mensen gezien”, glimlacht Sam. “Ik wil dat zij absoluut niets tekort komen. Wie een product nodig heeft dat ik dan toch niet in voorraad zou hebben, mag dat altijd bestellen. Dan heb ik dat één dag later al.”

Sam Market bevindt zich in de Nieuwstraat 129 en is alle dagen open van 6 tot 20 uur, behalve woensdag.

