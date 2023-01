Team ‘Help is on the way’ maakt zich op voor negende deelname aan 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker

RumstAl voor de negende keer wil Pol Vermeersch en zijn team ‘Help is on the way’ deelnemen aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Met drie teams hopen ze straks aan de start te staan, samen goed voor 16.500 euro. Om dat startgeld in te zamelen, organiseren de Rumstenaren op zaterdag 18 februari een spaghettifestijn. “Elke euro is belangrijk.”

Al toen Pol Vermeersch voor de eerste keer met het team van Randstad deelnam aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker, droomde hij ervan om de cyclosportieve ooit solo te rijden. Negen jaar geleden ging hij de uitdaging aan om het startgeld van 5.000 euro te verzamelen, met succes. In de loop der jaren sprongen nog andere mensen op de kar, zodat Pol en co vorig jaar met zelfs drie teams aan de start stonden. Dat is ook nu weer de bedoeling, al moet daarvoor wel 16.500 euro aan startgeld worden ingezameld.

“We hebben hiervoor al een wijnverkoop georganiseerd en pakken binnenkort uit met een spaghettifestijn”, zegt Pol. “Na twee jaar takeaway kunnen we onze sympathisanten deze keer opnieuw ‘in het echt’ zien. Dat hebben we de voorbije jaren echt gemist. Het is dankzij hen dat we met ‘Help is on the way’ voor de negende keer aan de start kunnen staan van dit fietsevenement voor het goede doel.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Pol Vermeersch. © David Legreve

Acht teamleden

Dankzij de giften en de opbrengst van de wijnverkoop zal Pol zelf zeker al kunnen starten. Maar het is natuurlijk mooier om met drie teams te kunnen deelnemen. “Elke euro voor Kom op tegen Kanker telt”, is hij duidelijk. “We zijn heel gemotiveerd om net als vorig jaar de kaap van de 16.500 euro te bereiken. Onze campagne loopt op volle toeren.”

“Vorig jaar reed ook mijn broer Toon 1.000 kilometer en konden er nog acht andere teamleden meefietsen in onze derde ploeg. Dat maakt het fietsen niet alleen leuker, het zorgt ook voor meer geld voor Kom op tegen Kanker. En dat is spijtig genoeg nodig. De voorbije jaren hebben we het lijstje van mensen voor wie we dit doen helaas alleen nog maar zien groeien.”

Ook Pols echtgenote Nele Verlinden kijkt uit naar de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. “Zelf ben ik geen fietser, maar al van toen ik voor de eerste keer ging kijken naar de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker was ik in de ban van dit evenement. Ik zou mensen die dit nog nooit hebben van dichtbij meegemaakt aanraden om ook eens langs het parcours te gaan staan om mee te supporteren.”

Wie ‘Help is on the way’ graag wil steunen, kan op zaterdag 18 februari afzakken naar het spaghettifestijn in de Parochiale Kring in Rumst. Smullen kan doorlopend van 12 tot 20.30 uur. Je hoeft niet op voorhand in te schrijven. Meer info vind je hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.