Striptekenaar Joris Mertens komt naar bib Rumst en voorziet jouw album van ‘originele tekening’

Mechelen, Willebroek, Bornem, Puurs-Sint-Amands Politie Rivieren­land vat 27 dronken automobi­lis­ten, 3 onder invloed van drugs

De lokale politie Rivierenland voerde het voorbije weekend controles op alcohol en drugs in het verkeer uit op verschillende plaatsen in de politiezone. In totaal werden 1285 ademtests afgenomen, 27 automobilisten testten positief wegens strafbare alcoholopname in het verkeer en 3 wegens drugs.

30 januari