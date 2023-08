KIJK. Beiaardcon­cert trekt muzieklief­heb­bers naar Schoon Verdiep

Van John Lennons ‘Imagine’ tot ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen’ van Wannes van de Velde: gisterenavond speelde de ‘hoogste jukebox van ‘t stad’ een uur lang de meest verscheidene nummers. Dan hebben we het natuurlijk over de beiaard van de Antwerpse kathedraal, bespeeld door stadsbeiaardier Liesbeth Janssens. Een honderdtal geïnteresseerden genoot van het zomers beiaardconcert in de trouwzaal van het Stadhuis.