4 van de 10 nieuwe keukens in Antwerpse hotel­school PIVA in gebruik genomen

Vanaf dit schooljaar koken de leerlingen van de provinciale hotelschool PIVA en de cursisten van het volwassenenonderwijs CVO Vitant op inductievuren in vier gloednieuwe leskeukens. De provincie Antwerpen investeert in totaal 8,7 miljoen euro in de vernieuwing van 10 keukens, verbruikerszalen en het wijnkennislokaal