Sportraad huldigt biljartkampioenen

Begelei­dings­cen­trum Zevenber­gen zoekt nieuwe collega’s en organi­seert jobdagen: “Heb jij een hart voor zorg?”

Dienstverleningscentrum Zevenbergen, dat zich ontfermt over volwassenen en jongeren met een verstandelijke beperking, zoekt nieuwe collega’s. En daarvoor organiseren ze binnenkort een heuse jobdag. Tijdens het weekend van 13 en 14 mei zal eender wie geïnteresseerd is in een job in de zorg terecht kunnen op de campussen in Ranst en Duffel om kennis te maken met de werksfeer in Zevenbergen.