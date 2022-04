Slijkenhoefstraat onderbroken voor dringende herstelling aan waterleiding

De herstelling moet gebeuren ter hoogte van de Slijkenhoefstraat 13. Om de werken daar uit te kunnen voeren, wordt de rijbaan volledig onderbroken gedurende 3 dagen. In de Slijkenhoefstraat was sinds 19 april al één rijbaan afgesloten, dat worden er vanaf woensdag dus twee.

De rijbaan zal tot en moet vrijdag volledig onderbroken zijn voor àlle verkeer. Ook voetgangers en fietsers hebben tijdelijk geen doorgang ter hoogte van huisnummer 13. Iedereen moet een plaatselijke omleiding volgen, in de richting van Rumst gaat het via de N1, Bussestraat, Tiburstraat, Tuinwijk, Steenberghoekstraat en rotonde Moës. In de richting van de oprit E19 of N1 rijdt het verkeer via rotonde Moës, Steenberghoekstraat , Tuinwijk, Tiburstraat en Bussestraat.