Senne (8) speelt weer voetbal, één jaar na harttransplantatie en beenamputatie: “Het gewone leven is voor anderen een sleur, maar voor ons puur geluk”

Rumst/Puurs-Sint-Amands Twee jaar na overlijden van Jana (15) vecht nu ook halfbroer Senne (7) voor zijn leven, hun mama’s vinden elkaar in hun verdriet: “We geloven dat zij over hem waakt”

1 november In mei 2018 moest hij afscheid nemen van zijn halfzus Jana Geerts (15), die na een gevecht van drie jaar de strijd tegen leukemie verloor. Nu 2,5 jaar later vecht Senne (7) na een harttransplantatie zélf voor zijn leven, in hetzelfde ziekenhuis als zijn grote zus. “De mama van Jana steunt mij, zij begrijpt beter dan wie ook hoe bang ik ben om mijn kind te verliezen. We geloven ook allebei dat Jana over Senne waakt”, zegt mama Ann Van Schoeland.