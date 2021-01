Senne (7) mag na harttransplantatie en beenamputatie eindelijk weer naar huis: “We vreesden voor een slechte afloop, dit is een wonder”

Willebroek Horecazaak Plan C opent pop-upwinkel: “We moeten iéts doen om te overleven”

17:46 ‘Shop C’, zo doopten Frodo Van de Ven en Sören Roelants hun pop-upwinkel in Willebroek. “We hebben onze horecazaak Plan C tijdelijk omgebouwd, en een assortiment aan leuke en lekkere producten samengesteld. We moeten iéts doen, want zowel financieel als mentaal begint deze coronacrisis zwaar door te wegen.”