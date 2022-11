Scouts Rumst organiseren kerstbomenverkoop

Willebroek Werknemer Nedcargo sterft bij arbeidson­ge­val

Een vijftiger uit Mechelen is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Willebroek. De 52-jarige man van Noord-Afrikaanse origine was werknemer bij het bedrijf Nedcargo in de Molenweg, en kwam onder een vorkheftruck terecht.

10 november