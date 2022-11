Scouts Rumst kuisen groene gft-bakken uit

“Op zaterdag 26 november komen we de groene vuilbak ophalen, kuisen en terugbrengen”, luidt het. “Woensdag 23 november komt de vuilkar de groene vuilbak leegmaken. Het is belangrijk dat je daarna niets in de vuilbak deponeert. Wij nemen geen vuilbakken mee waar nieuwe gft is ingegooid. Het is dus belangrijk dat deze leeg blijft tot en met zaterdag.”