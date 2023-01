S-Plus Rumst viert ‘verloren maandag’ en kiest nieuw bestuur

MERKSEM/SCHOTEN School van elfjarige Firdaous in shock na dodelijke schietpar­tij: “Een hele toekomst voor zich, tot die abrupt afgebroken werd”

De school van het elfjarige meisje dat maandagavond slachtoffer werd van het drugsgeweld in Antwerpen, is in diepe rouw. Bij basisschool Deuzeldpark in Schoten, waar Firdaous in het vijfde jaar zat, worden zowel leerlingen, personeel als ouders ondersteund en opgevangen. “We hebben een rouwplek ingericht in de school”, vertelt directrice Karin De Belder, die ook uitlegt hoe de school omgaat met de dramatische situatie.

14:53