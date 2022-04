Rumst organiseert omnisportdag voor G-sporters

Reet/Boom Luc Apers aan zijn 6.666 kilometer langs Noordzee gestart: “Wordt een bijzondere ervaring”

Luc Apers (53) is op zaterdagmorgen in Reet aan zijn fietstocht rond de Noordzee gestart. Binnen 99 dagen wil hij terug thuis zijn en minstens 25.000 euro in te hebben gezameld voor het graven van een waterput in Akoba in het Afrikaanse land Benin.

