Rumst lanceert nieuwe editie van Plusgids: “Nuttige informatie voor élke plusser”

Rumst heeft een nieuwe editie gelanceerd van de Plusgids. Dat is een handige gids die informatie bundelt voor alle 65-plussers en die gratis bij hen in de brievenbus wordt bezorgd.

De tweede editie van de Rumstse Plusgids is van de persen gerold. In die gids vinden 65-plussers informatie over onder meer culturele en sportieve activiteiten, verenigingen, het aanbod van het lokaal dienstencentrum en de mogelijkheden voor hulp aan huis. Ook staan de mogelijkheden qua openbaar en aangepast vervoer opgelijst en wordt toegelicht hoe je langer zelfstandig thuis kan wonen of wat je kan doen als dit moeilijk wordt.

De lancering van de nieuwe Plusgids kadert in het seniorenbeleidsplan van het gemeentebestuur. Daarin staat het actief ouder worden in een leeftijdsvriendelijke gemeente centraal. “Het aantal ‘plussers’ in Rumst stijgt aanzienlijk”, weet schepen van Sociaal Beleid Els Devlies (N-VA). “Tegen 2035 zal 25 procent van de inwoners van Rumst ouder zijn bij 65.”

Diversiteit

“Waar we bij jonge leeftijden een onderscheid maken tussen baby’s, peuters, kleuters, lagereschoolkinderen, tieners en adolescenten, lijken alle 65-plussers ten onrechte onder dezelfde term te vallen. Ons seniorenbeleid houdt rekening met deze diversiteit. Dit wordt ook weerspiegeld in de Plusgids, die informatie bundelt voor élke plusser. Daarin vertrekken we telkens vanuit de sterktes en het potentieel van mensen en de mogelijkheden die er zijn om een actief en betekenisvol leven te blijven leiden.”

Shownamiddag

Alle 65-plussers krijgen de Plusgids in de brievenbus. Maar ze kunnen ook een exemplaar ontvangen op de shownamiddag die op 5 mei 2023 plaatsvindt in De Gam. “Alle 65-plussers worden persoonlijk via brief uitgenodigd voor deze vrolijke variétéshow met muzikale acts en sketches”, duidt de schepen. “Voorafgaand aan de shownamiddag vindt bovendien een feestelijke lunch plaats voor wie in 2023 70 jaar wordt. Zo zetten we als lokaal bestuur nog extra in op ontmoeting. Soms verliezen inwoners elkaar jaren uit het oog en is zo’n moment een blij weerzien. Maar evengoed worden er nieuwe vriendschapsbanden gesmeed.”

