Rumst lanceert eigen label voor lokale producten

“Zijn droom was om een eigen bedrijfje of garage te beginnen”: mama van 18-jarige Kilian die omkwam bij ongeval is kapot van verdriet

“Een gouden gast met een passie voor brommers.” Dat lijkt een goede samenvatting te zijn van de 18-jarige Kilian Vernimmen, die woensdagnamiddag omkwam in Willebroek na een tragisch dodehoekongeval met een vrachtwagen. Het verdriet bij zijn vrienden en familie is enorm. Vooral zijn moeder is er het hart van in.