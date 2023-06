Rumst krijgt erkenning als ‘Verkeersveilige gemeente’

Zeven weken in coma en nog maar een schim van zichzelf: portier van karaokebar riskeert jaren cel na klap aan klant

Sinds zijn bezoek aan karaokebar Bonaparte in Antwerpen is R.V. nog maar een schim van de vrolijke man die hij ooit was. Iets meer dan een jaar geleden deed hij onder invloed van alcohol lastig aan de ingang, waarop een portier hem met een stevige boks tegen de grond sloeg. De man lag zeven weken in coma en moest stoppen met werken. “Door de coma was ik veel vergeten, ik wist zelfs niet meer dat mijn grootouders al dood waren”, zei hij tegen de rechter. De aanklager eist 4 jaar cel tegen portier Soufiane H. (28).