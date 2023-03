Rumst krijgt er dit jaar tientallen nieuwe laadpalen bij: “We mikken op voldoende spreiding over hele grondgebied”

Op dit moment kan je in Rumst je elektrische wagen opladen aan zeven oplaadpunten. Er zijn er twee in Terhagen (aan de sporthal en aan de poort van De Beuckelaar), drie in Reet (aan het Brooikensplein, in Beekvelden en in de wijk Predikherenvelden) en twee in Rumst (op de parking Molenberg en op de Markt). Maar het gemeentebestuur beseft dat er de komende jaren nog een flinke inhaalbeweging nodig is.

“We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners op maximaal 250 meter afstand een laadpaal beschikbaar hebben”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Antonio (N-VA). “Alleen al dit jaar zullen er daarom tientallen nieuwe laadpalen bijkomen. In de plannen van alle grote openbare werken hadden we al laadpalen voorzien. Zo komen er laadpalen op de nieuwe parking Klein-Molenveld achter de Molenbergstraat, de nieuwe parking aan de Nieuwstraat, in de Crequilei, in de Ekkersgatstraat en op de Markt.”

“Ook komen er palen bij voor de nieuwe elektrische deelwagens die binnenkort geleverd worden. Die staan ingepland aan de kerk van Reet, aan het busstation van Rumst en aan de kerk van Terhagen. Verder voorzien we laadpalen op nog tal van andere locaties om voldoende spreiding op ons grondgebied te kunnen garanderen.”

Het gaat concreet om de Kleine Paepedaelen (ter hoogte van het kruispunt met de Pierstraat), de Lode Zielenslaan (achteraan de dwarsparkings), de Pierstraat (dwarsparking tussen kruispunt met Sint Janstraat en Predikherenhoevestraat), de Rozenlaan (ter hoogte van kruispunt Predikherenhoevestraat, bij de dwarsparkings onder de lindebomen), de Monnikenhofstraat (aan de nieuwe dwarsparkings), de Jacob Jordaenslaan (ter hoogte van park Schensbossen), de Molenstraat (op de langsparking ter hoogte van kruispunt met Kerremansstraat en aan de omgeving van het rondpunt), op de parking van de Carrefour, in de Eikenstraat (ter hoogte van de ventweg aan café De Wissel en aan de parking over de Berkenlaan), in de Begijnenbossen (langsparkings ter hoogte van Wilgenveld), de Olmenlaan (dwarsparking ter hoogte van de verbindingsweg naar de Eikenstraat), de Processieweg (aan de parking), de Hoogvelden (aan de dwarsparkings), in de Hollebeekstraat (aan de huidige langsparkings), de Schoolstraat (aan de dwarsparking achter de kerk), de Korte Vissersstraat (aan de dwarsparkings), de Vissersstraat (aan de toekomstige dwarsparkings), de Nijverheidssrtraat (aan de dwarsparkings voor het appartementsgebouw), de Pastoor Slegersstraat (aan de langsparkings), de Varenstraat (dwarsparking ter hoogte van het pleintje aan kruispunt met Mechelsesteenweg), de Kerkhofstraat (ter hoogte van de begraafplaats), de Overwinningstraat - Populierenlaan (aan dwarsparkings tussen de woonblokken) en de Schransstraat (aan de langsparkings aan de zijde van Wienerberger).

“Met de gemeente zetten we dus erg in op bijkomende laadpalen. Er komt ook nog een snellaadstation aan de carpoolparking van de op- en afrit van de E19 in Rumst”, besluit Geert Antonio.

