Rumst deelt ‘gele dozen’ uit aan tachtigplussers: “Deze info kan levens redden”

RumstDe gemeente Rumst gaat ‘gele dozen’ uitdelen aan alle tachtigplussers in de Rupelgemeente. “Deze brooddoos, die in de koelkast bewaard wordt, kan levens redden”, zegt schepen voor sociale zaken Els Devlies.

“Een gele brooddoos is een plek waar alle medische informatie van bewoners in verzameld zit. Er zit een ringboekje met medische gegevens, een pochetje voor eigen documenten zoals een medicatieschema en een dossier wilsbeschikking. De brooddoos wordt steeds in de koelkast bewaard, omdat iedereen een exemplaar in huis heeft.”

Noodnummers

“In een crisissituatie, wanneer het allemaal erg snel moet gaan, is het handig voor hulpverleners om meteen naar de gele doos te grijpen en alle informatie in één keer in handen te hebben. In de doos zitten ook stickers waar noodnummers op genoteerd staan. Deze kan je plakken aan de binnenkant van de voordeur, op de brooddoos, bij de telefoon…”

Mensen op het terrein

“Wij bieden vanuit het gemeentebestuur, in samenwerking met de Eerstelijnszone Rupelaar en Vlotter, alle 80-plussers in Rumst een gratis exemplaar van de ‘gele doos’ aan. We gaan ook alle medische diensten uit de regio informeren over dit project, zodat ook de mensen op het terrein op de hoogte zijn van de gele doos.”

Plusserbeurs

“Onze tachtigplussers kregen allemaal een brief met meer informatie, en een bon. Hiermee kunnen ze hun ‘gele doos’ ophalen tijdens de allereerste Plusserbeurs. Die beurs specifiek voor senioren organiseren we op 29 april van 10 tot 12 uur in het nieuwe gemeenschapscentrum in de Kardinaal Cardijnstraat 29 in Terhagen.