Reetse Vogelvrienden zetten indrukwekkende verzameling vogels in de kijker: “Je kan horen hoe tevreden ze zijn”

Van kleur- en postuurkanaries, over exotische, gras- en grote parkieten, tot kwartels en de sierduiven. Zo’n 1.000 vogels kwamen dit weekend vrolijk kwetteren en fluiten in het Gildenhuis in Reet. Ze waren er te gast op de 36ste vogeltentoonstelling van de Vogelvrienden Reet en lokten daar natuurlijk heel wat bekijks. De fraaiste exemplaren vielen zelfs in de prijzen.

Voor de vogelliefhebbers uit de regio was het de eerste krachtproef van een hele reeks. “Vanaf nu tot half december pronken vogelkwekers met de pluimen die moeder natuur de vogeltjes meegegeven heeft”, zegt secretaris Eddy Van Dijck van de Vogelvrienden. “Het is verheugend vast te stellen dat nog steeds nieuwe mensen het houden of kweken van vogels als liefhebberij kiezen. Sommigen verenigen zich in een club, anderen leren alles op eigen houtje en baseren zich op eigen ervaringen of ondervindingen opgedaan bij een vorige generatie.”

Of het niet jammer is om al die vogels in een kooitje te zien zitten? “Het gaat uitsluitend om zelf gekweekte vogels”, duidt Van Dijck. “Soorten die in de natuur aan het uitsterven zijn, worden door de kwekers in stand gehouden. Als een vogel tevreden is en niets te vrezen heeft, zit hij rustig zijn liedje te fluiten op een stokje. Let eens even op in de zaal: alle vogels zitten rustig en zijn niet bang, hebben voldoende voedsel en drinken, en wat hoor je? Het lustig zingen van deuntjes in alle variaties. Is dat niet het bewijs dat onze vogeltjes het naar hun zin hebben?”