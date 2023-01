Politie zoekt vrijwilligers voor mobiel verkeerspark

Regio Antwerpen Verloren Maandag staat voor de deur: bij deze bakkers in de regio Antwerpen vind je de lekkerste worstenbro­den en appelbol­len

‘Verloren maandag’ is een typische Antwerpse traditie die in heel de provincie uitgebreid gevierd wordt. Over de oorsprong van het gebruik bestaat twijfel, maar een ding is zeker: op de eerste maandag na Driekoningen eten de Antwerpenaren worstenbrood en appelbollen. Wij zochten voor jou zeven bakkers uit in de ruime regio rond Antwerpen waar je terechtkan voor deze traditionele lekkernijen, of voor een variant met een twist.

