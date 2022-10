Podcast van Evi (45) genomineerd voor award: “Weer stap vooruit om taboe rond alcoholproblematiek te doorbreken”

Rumst‘Alcohol Alarm!’ van Evi Heyndrickx (45) is genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. Met haar podcast wil de Rumstse met behulp van een aantal experten en ervaringsdeskundigen de alcoholproblematiek uit de taboesfeer te halen. “Deze nominatie is voor mij al een overwinning.”

Het is een fraaie selectie genomineerden die verzameld staat in de categorie ‘Documentary’ van de Belgian Podcast Awards, de eerste podcastawardshow van België. Onder meer ‘Fwiet! Fwiet’ van Begijn Le Bleu, ‘Björn in the USA’ van Björn Soenens en ‘De Kroongetuigen’ van Jeroen Wils en Birgit Van Mol maken kans om in de prijzen te vallen. Maar daartussen bevindt zich ook Evi Heyndrickx en haar succesvolle podcast ‘Alcohol Alarm’, waar ze nog geen jaar geleden mee van start ging.

“Het is waanzin”, lacht ze. “Ik beschouw het al als een overwinning om bij de genomineerden te horen. Het is echt een hele mooie erkenning en tegelijk ook een hele stap vooruit in mijn poging om het taboe rond alcoholproblematiek te doorbreken. Sinds de nominatie bekend is, heb ik er al een pak nieuwe luisteraars bijgekregen.”

Alcoholvrij leven

In haar podcast vertelt Evi onder meer hoe ze zelf na een gastric bypass begon te worstelen met een alcoholverslaving. Ze is bijzonder openhartig over haar eigen verhaal, maar ze gaat ook in gesprek met experten, auteurs, professionelen en anonieme getuigen. Om het met Evi’s eigen woorden te zeggen: het is een podcast die dieper kijkt dan het glas.

Quote Ik ben níét tegen alcohol, integen­deel. Ik zag de alcohol zo graag dat het nodig was om er voor even of voor het leven de blok op te leggen. Evi Heyndrickx

Zelfs enkele Bekende Vlamingen - onder wie Tom Helsen, Axl Peleman en Manou Kersting - passeren de revue om meer ‘awareness’ rond een nuchter leven te creëren. “Het doel is duidelijk: meer sociale aanvaarding van een alcoholvrij leven. Geen gekke blikken meer als je er op café voor kiest géén pintje te bestellen”, vat Evi samen. “Voor alle duidelijkheid: ik ben niét tegen alcohol. Maar ik zag de alcohol zo graag dat het nodig was om er voor even of voor het leven de blok op te leggen. Het voelt alsof mijn rem kapot is.”

20.000 keer beluisterd

De boodschap slaat duidelijk aan. De 24 afleveringen van ‘Alcohol Alarm’ zijn in totaal al meer dan 20.000 keer beluisterd. Het tweede seizoen van de podcast is volop aan de gang en een derde seizoen zit ook al in de pijplijn. “Vele luisteraars herkennen zich in mijn verhaal”, zegt Evi. “In de besloten Facebookgroep ‘Alcohol Alarm’ kunnen de luisteraars ook met mij en onderling in dialoog gaan. Ik beschouw hen als mijn kompas in mijn zoektocht. Ik leer minstens zoveel van hen als zij van mij.”

De afleveringen van ‘Alcohol Alarm’ kan je gratis via deze link op Spotify beluisteren, of in jouw favoriete podcast app. Wil je er mee voor zorgen dat ‘Alcohol Alarm’ een Belgian Podcast Award wint, dan kan je nog tot 25 oktober jezelf hier registeren en je stem uitbrengen. Je vindt de podcast van Evi onder de categorie ‘Documentary’.

Volledig scherm Evi Heyndrickx maakt met haar podcast 'Alcohol Alarm' kans op een van de Belgian Podcast Awards. © Morgane Gielen

