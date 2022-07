Plezierjacht loopt vast op zandbank bij Rumst

Boom 40 kinderen en jongeren leren dj’en in bootcamp van Tomorrow­land Academy: “Hierna ga ik mijn ouders om een draaitafel vragen”

Voor een veertigtal jongeren tussen 8 en 17 jaar is Tomorrowland al een klein beetje van start gegaan. Zij zijn maandag in zaal Den Oven, op een paar honderd meter van het festivalterrein, begonnen aan een vierdaagse dj-bootcamp van de Tomorrowland Academy. Hun collectieve droom: in de voetsporen kunnen treden van topdj’s als Dimitri Vegas & Like Mike.

11 juli