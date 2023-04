Op bezoek bij zangkoor De Drie Rivieren, waar ook mensen met dementie meezingen: “We willen tonen wat zij nog wél kunnen”

Ian (7) is thuis na operatie in Verenigde Staten, mét nieuw oortje: “Om 4 uur ‘s ochtends stond hij klaar om weer naar school te gaan”

De 7-jarige Ian Bunneghem is sinds zaterdagmiddag weer thuis in Boom, na een wel erg spannende maand. De jongen, die geboren werd met maar één werkend oortje, heeft dankzij een operatie in de Verenigde Staten een werkend rechteroortje gekregen. Maandag, amper 48 uur later, zat hij weer achter de schoolbanken, nog een beetje moe, maar vol trots. “Het is ongelooflijk. Als we iets in zijn nieuwe oor fluisteren, kan hij het écht horen”, vertellen zijn ouders ons.