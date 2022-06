Ongevallen op E19 richting Antwerpen in Mechelen-Noord en Rumst

Willebroek Directeur Christine Segers neemt na 31 jaar afscheid van academie en geeft fakkel door aan Jonas Violet: “Deze plek is voor ons allebei een tweede thuis”

Christine Segers (61) neemt na 31 jaar als directeur afscheid van de academie voor Muziek & Woord in Willebroek. Ze geeft de fakkel door aan Jonas Violet (27), die net als zijn voorganger de Academie nu al als zijn broekzak kent. “We groeiden allebei op in deze school: ik als dochter van voormalig directeur Jan Segers, Jonas in de koperklas van vader Frans Violet. Dat maakt onze band met deze plek eens zo bijzonder”, zegt Segers.

