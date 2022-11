Ongeval op E19 ter hoogte van Rumst richting Antwerpen: linkerrijstrook versperd

Willebroek MIJN DORP. Kickbokser Franck ‘The Tank’ Rubanguka: “Die negatieve commenta­ren over onze gemeente... Het is hier toch prachtig?”

Hij werd geboren in Rwanda, maar verhuisde op zijn zevende naar België en sindsdien is Willebroek de thuis van kickbokser Franck ‘The Tank’ Rubanguka (24). “Mijn grote droom is om mijn carrière verder uit te bouwen en daarna andere jongeren te coachen. Ook ik sta hier alleen maar dankzij de hulp en steun van andere Willebroekenaars.”

13 november