Onbekende gooit brandbom tegen woning in Rumst: 31-jarige verdachte opgepakt

Rumst Jumbo opent nu ook supermarkt in Rumst: “Drie kwartier op voorhand stonden eerste klanten hier al”

Na zes maanden kunnen de Rumstenaars weer naar de supermarkt gaan in hun eigen dorp. In de Tuinwijk in Rumst heeft de Nederlandse supermarktketen Jumbo zijn 24ste Belgische vestiging geopend, de achtste al in de provincie en - na Niel - de tweede in de Rupelstreek. De opening kon woensdagmorgen al meteen rekenen op heel wat belangstelling.

28 september