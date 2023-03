Nog tot eind maart beurtelings verkeer in Kromhoutstraat

OMV-Natie voert in opdracht van Proximus werken uit in de Kromhoutstraat. Ook ter hoogte van de Hof ten Eikenlaan 47 is men aan de slag.

De werken hebben een beperkte impact op het verkeer. De werfzone situeert zich in de berm, het voetpad en een deel van de rijbaan. Per 150 meter is de rijbaan in beslag genomen en is er beurtelings verkeer. Voor voetgangers is er geen doorgang.