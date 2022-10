Nieuwe ziekenhuisvleugel van AZ Rivierenland in Rumst officieel geopend

RumstHet AZ Rivierenland heeft zaterdag haar nieuwe ziekenhuisvleugel in Reet (Rumst) aan de grens met Boom officieel geopend. In de blok van 5.300 vierkante meter zijn patiënten vanaf 24 oktober welkom.

Exact twee jaar geleden startte het ziekenhuis aan de werken van de nieuwbouw. Tijdens de werkzaamheden bleef het bestaande gebouw volledig operationeel. Dat was toch wel een uitdaging. “We moesten bij de aanleg van de elektriciteit bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er geen stroomonderbrekingen waren, zeker op spoed en intensieve zorgen”, vertelt Inge Croux, directeur gebouwen, techniek en hoteldiensten bij AZ Rivierenland.

Het resultaat mag er zijn. De vleugel met een inkomhal en cafetaria herbergt een dagziekenhuis voor interne geneeskunde en oncologie met 17 bedden en 25 zetels. De diensten nierdialyse, fysische geneeskunde, rugschool en pneumocardiorevalidatie zijn er eveneens te vinden. Ook voor consultaties gastro-enterologie, fysische geneeskunde, urologie en gynaecologie kan je er terecht. Vanuit het bestaande gebouw verhuizen tien diensten naar de nieuwe vleugel. Verder zijn er negen consultatieruimtes bijgekomen.

Quote Met de nieuwe ziekenhuis­vleu­gel groeien we mee met de grote nood aan kwalita­tief hoogstaan­de zorg in de regio Bart Van Bree, Algemeen directeur AZ Rivierenland

Veel licht

De aanwinst van AZ Rivierenland met een kostenplaatje van 17 miljoen euro heeft een bijzonder moderne uitstraling. “Aan het ontwerp van de trapsgewijze gevelopbouw hebben we een aantal daktuinen en vides (open ruimtes die zich uitstrekken over twee of meer verdiepingen, red.) toegevoegd. Zij verbinden de verschillende functies, die zowel verticaal als horizontaal gescheiden zijn”, vertelt Tom Debacker van VK Architecten.

“Vides zorgen net als de grote raampartijen ook voor een maximale lichtinval”, vult Pascal Burm aan, diensthoofd gebouwen en techniek bij AZ Rivierenland. “We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijk licht en natuurlijke materialen die een positieve invloed hebben op patiënten en medewerkers. Voor de gevels hebben we lichte kleuren gekozen.”

De ruimtes in de vleugel zijn ruim en rustgevend ingericht. Ze zijn uitgerust met moderne apparatuur. Er wordt ook geanticipeerd op een veranderende maatschappij. Zo is bijvoorbeeld een kamer speciaal uitgerust voor obese patiënten. De lavabo en het toilet hebben een extra stevige verankering.

Artistiek en duurzaam

Als je voor de nieuwbouw staat, kan je ook niet naast de zes enorme lichtsculpturen van drie meter hoog kijken. Die ‘Bakens van Hoop en Licht’ zijn op vraag van de artsen gemaakt door de Oostenrijkse kunstenaar Adalbert Gans uit Antwerpen naar analogie met zijn tijdelijk kunstproject aan het MAS. In het onthaal staat nog een exemplaar van 4,5 meter hoog, die patiënten en bezoekers kunnen bewonderen vanop een speciaal ontworpen cirkelvormige zitbank. Je vindt daar nog een ander werk, want Axel Daseleire heeft een gedicht voor alle patiënten geschreven. Die hoopvolle boodschap van 1,5 meter op 3,5 meter prijkt verlicht in de inkomhal.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Lichtsculpturen van Adalbert Gans pronken voor de nieuwe ziekenhuisvleugel © Tessa Kraan

Bovendien heeft de ziekenhuisvleugel, die een prijs kreeg op de Belgian Construction Award, een opvallend duurzaam karakter. Het groendak is 930 vierkante meter groot. “Verder hebben we hoogrendementsglas gebruikt. Alle leidingen en pompen zijn extra geïsoleerd. We bufferen het regenwater om te hergebruiken voor de toiletten en de tuin mee te sproeien”, zegt Burms.

Live darmonderzoek

De nieuwe ziekenhuisvleugel zal pas over een dikke week in gebruik genomen worden, al mochten burgemeesters Jurgen Callaerts (Rumst) en Jeroen Baert (Boom) zaterdag al het symbolisch openingslintje doorknippen. Na de middag mochten patiënten en buurtbewoners op bezoek komen. Tijdens een rondleiding konden ze een kijkje nemen op de nieuwe diensten, uitgebreid vragen stellen aan specialisten, zelf de oefentoestellen van de diensten hartrevalidatie, kine en rugschool uittesten of live zien hoe een darmonderzoek in zijn werk gaat.

De inhuldiging vormt opnieuw een mijlpaal in het masterplan van het AZ Rivierenland, dat sinds 2013 haar drie campussen in Willebroek, Bornem en Rumst aan het vernieuwen is. “Met de nieuwe ziekenhuisvleugel groeien we mee met de grote nood aan kwalitatief hoogstaande zorg in de regio”, aldus algemeen directeur Bart Van Bree.

Volledig scherm Algemeen directeur van AZ Rivierenland Bart Van Bree met chirurg en voorzitter van de medische raad Thierry Tondu in de nieuwe ziekenhuisvleugel © Tessa Kraan

Volledig scherm Inkomhal © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.