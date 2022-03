Nieuw openbaar onderzoek Kleiputten gaat van start

Administratieve lus

Bezwaren

Iedereen kan tijdens deze periode dus opnieuw het integrale dossier inkijken op de gemeentehuizen van Rumst en Boom na afspraak. Het dossier bestuderen kan ook online via www.omgevingsloketvlaanderen.be, onder het tabblad ‘openbare onderzoeken’. Standpunten, opmerkingen of bezwaren kan je steeds schriftelijk meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van Boom of Rumst. Ook dit kan online via www.omgevingsloketvlaanderen.be of per aangetekende brief gericht aan het college van burgmeester en schepenen van Rumst of Boom.