Netebrug op E19 krijgt binnenkort renovatie: “Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk”

Boom/Niel/Hemiksem/Aartselaar Boom, Niel, Aartselaar en Hemiksem bundelen handelaars die gratis kraantjes­wa­ter schenken: “Zeker nuttig op warme dagen”

Op de gloednieuwe website www.gratiswater.be kan je voortaan vinden bij welke handelaars in Aartselaar, Boom, Hemiksem en Niel je één glas gratis kraantjeswater kan krijgen. Het gaat om een initiatief van de sociale onderneming Vlotter en dat vooral gericht is op ouderen en zwakkeren die in beweging zijn. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel handelaars al mee op de kar zijn gesproken.”

3 augustus