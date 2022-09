Natuurpunt neemt extra beveiligingsmaatregelen voor chalet in Kleiputten

Eind april werd Natuurpunt geconfronteerd met het resultaat van ongewenst bezoek in de chalet in de Kleiputten. De ruiten van drie ramen en de deur waren ingegooid en de aanhangwagen was de vijver ingeduwd. Nu hebben de vrijwilligers nieuwe ramen geplaatst met extra beveiliging.

“Sinds de aankoop van het natuurgebied in december 2016 was het de tweede keer dat we ongewenst bezoek kregen”, klinkt het bij de natuurvereniging. “De nieuwe ramen zijn extra beveiligd met metalen rasters die een extra beveiliging moeten waarborgen. Als bijkomende maatregelen plaatsten we een extra toegangspoort en een camera die constant elke beweging voor de chalet opvolgt. Daarmee hopen we nieuw vandalisme te voorkomen.”