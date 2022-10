N-VA Rumst deelt 300 fietslichtjes uit: “Goede zichtbaarheid is absolute must”

De N-VA-leden hielden hun fietslichtjesactie aan de Pierstraat ter hoogte van het kruispunt met de Expresweg. Daar zagen ze heel wat fietsers passeren, vooral scholieren die per fiets richting de secundaire scholen in Kontich aan het rijden waren. Er werden in totaal meer dan 300 lichtjes uitgedeeld. Ook schepen van Mobiliteit Geert Antonio (N-VA) deelde een aantal exemplaren uit.

“Het verhogen van de fiets -en verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor N-VA Rumst”, aldus Antonio. “Zeker nu het langer donker wordt, is het inzetten op een goede zichtbaarheid een absolute must. We hopen een sensibiliserende rol te hebben gespeeld voor fietsers die niet altijd even goed verlicht waren. De lichtjes werden in dank afgenomen en de actie was een succes.”