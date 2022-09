Molleveld in Terhagen ontvangt rommelmarkt

Aartselaar Kleding­zaak Follie lanceert eigen kledingla­bel

Yana Van Rillaer en Mike Loverie van kledingwinkel Follie hebben dit weekend hun eigen kledinglabel gelanceerd: MIYA by Follie. De collectie is vanaf nu te vinden in hun winkels in Aartselaar, Hove en Bornem.

