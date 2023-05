“Moeten we het laatste stuk springen?”: zebrapad houdt in midden van de weg op

Anderhalve maand na de werken in de Pierstraat op de grens van Aartselaar en Rumst blijkt de signalisatie er nog steeds niet op punt te staan. Weggebruikers worden daardoor - op plaatsen waar er nieuwe asfalt is gegoten - geconfronteerd met behoorlijk absurde taferelen, zoals zebrapaden die in het midden van de weg ophouden.

Op sociale media schrijven verschillende buurtbewoners de ergernis van zich af: “Dit is te belachelijk voor woorden. Wat moeten we doen als er een auto komt aangereden terwijl we zo’n zebrapad oversteken? Het laatste stuk springen?”

De Pierstraat ligt gedeeld op het grondgebied van Aartselaar en Rumst, maar de verantwoordelijkheid voor de signalisatie ligt om het jaar bij de andere gemeente. Dit jaar is het de beurt aan de gemeente Rumst. Daar klinkt het dat de belijning zo snel mogelijk zal gebeuren.

Wachten op aannemer

“We hebben een aannemer die de belijning in de hele gemeente voor zijn rekening neemt”, legt schepen van Openbare Werken Geert Antonio (N-VA) uit. “Hij is recent één dag in onze gemeente aan het werk geweest, maar om een of andere reden heeft hij de zebrapaden in de Pierstraat niet in orde gebracht. Misschien had hij te veel werk of misschien heeft hij door de vele regenval van de afgelopen weken minder kunnen doen dan gepland.”

“Het feit is alleszins dat dit de eerste keer is dat we zo lang moeten wachten. Dit is natuurlijk een vervelende situatie en we zitten bijna dagelijks achter zijn veren. Hopelijk brengt hij de belijning vandaag of morgen in orde.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.