Moeilijk jaar voor kerkuilen en torenvalken in de regio: “Er zijn minder muizen”

Boom/Rumst REPORTAGE. Puur genieten op luxecam­ping van Tomorrow­land: “Duur, maar volgende keer opnieuw”

Na de festivaldag overnachten op een dun matje in een sjofele tent? Daar doen de campinggasten van de Montagoe Area niet aan mee. Deze luxueuze kampeerzone van Tomorrowland is het paradijs. “Na het feesten ben je helemaal uitgeput. Dan is het zó fijn hier gewoon in een bed te kunnen kruipen”, lacht Felicitas (36) uit Berlijn, terwijl ze pootjebaadt in het zwembad.

17 juli