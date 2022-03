Minister verlengt procedure Kleiputten: “Nog geen beslissing genomen, dit is puur administratief”

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning voor het ontbossen en opvullen van de Kleiputten in Terhagen (Rumst) liep van 25 november tot en met 24 december 2021. Daarna was het aan minister Demir om te beslissen over de omgevingsvergunning. Maar die procedure wordt nu verlengd.

Administratief nazicht

“Laat ons eerst en vooral duidelijk zijn: de minister heeft de vergunning voor het project niét geweigerd, zoals op sociale media wordt beweerd. Er wordt enkel een bijkomend openbaar onderzoek georganiseerd”, zegt Pieters. “Bij administratief nazicht is immers gebleken dat één van de documenten, over het boscompensatiefonds, geen openbaar onderzoek heeft doorlopen. In het verleden kwam de rechtsgeldigheid van een beslissing, in welke richting dan ook, door dit soort vergetelheden in het gedrang”, zegt Pieters.

Volledig scherm Het eindontwerp voor het projectgebied ‘Kleiputten Terhagen’. © Provincie Antwerpen

Rechtsgeldige beslissing

“Dat willen we hier natuurlijk vermijden, en daarom wordt er met een ‘administratieve lus’ gewerkt. Dit betekent dat de procedure met 60 dagen wordt verlengd, zodat er een extra openbaar onderzoek kan worden georganiseerd. Alle andere documenten -ook de bezwaarschriften- blijven geldig. De minister kan na deze 60 dagen wél een rechtsgeldige beslissing nemen, die knoop is op dit moment dus nog niet doorgehakt.

1860 bezwaarschriften

Actiegroep Red onze Kleiputten diende tijdens het openbaar onderzoek meer dan 1.860 bezwaarschriften in, meer dan 6.200 mensen hebben een petitie ondertekend. Volgens de actievoerders is er enkel een saneringsnoodzaak voor het asbeststort en kan de overige negentig procent van het natuurgebied behouden blijven zoals het nu is. Volgens de OVAM is de volledige sanering wel noodzakelijk. Volgens de plannen zullen De Kleiputten daarna worden ingericht voor natuurontwikkeling en zachte recreatie.