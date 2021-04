Man met levenslang rijverbod vlucht met zoon (9) in de wagen weg van politie: “Zelfs spijkermat hield hem niet tegen”

Gevaarlijke manoeuvres

De politie ging in de achtervolging en kreeg onmiddellijk bijstand van combi's en motards van verschillende politiezone's. Via Boom reed de chauffeur richting Rumst en uiteindelijk Reet. Tijdens de achtervolging werden tal van gevaarlijke manoeuvres uitgevoerd waaronder het rijden in de verkeerde rijrichting of zigzaggend over de rijbaan. Er weden ook extreem hoge snelheden gehaald. “In de vlucht botste hij op drie geparkeerde voertuigen en reed hij enkele keren bewust in op politievoertuigen”, luidt het bij de politiezone Hekla.