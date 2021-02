Lichaam van 36-jarige teruggevonden in Reet: “Mogelijk gaat het om CO-intoxicatie”

Kontich/Borsbeek/Schelle Nederland­se schoenenke­ten vanHaren opent filialen in Kontich, Borsbeek en Schelle: “11.000 paar schoenen per winkel”

12 februari De Nederlandse schoenenketen vanHaren opent op zaterdag 13 februari de deuren van twintig nieuwe filialen in Vlaanderen. In de Antwerpse zuidrand gaat het om winkels aan de De Robianostraat in Borsbeek en de Koningin Astridlaan in Kontich.