LEVENSVERHAAL. Rumst rouwt om plotseling overleden René Vereyken (59): “Tot zijn laatste dagen was hij voor anderen in de weer”

Duffel Sportkam­pen in Duffel tijdens de herfstva­kan­tie: “Staan garant voor een goede begelei­ding”

Kinderen en jongeren kunnen tijdens de schoolvakanties deelnemen aan verschillende vrijetijdsinitiatieven in Duffel. Tijdens de week van 31 oktober organiseert het lokaal bestuur in samenwerking met partner Sport It vzw een aantal sportkampen. “Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Speciaal voor de 3- tot 6-jarigen en 7- tot 12-jarigen zijn er traditiegetrouw de herfstsportkampen. De allerjongsten worden ondergedompeld in de ‘Magie van het herfstbos’ en de iets ouderen kunnen zich uitleven bij het ‘Sport & Beleef’-kamp, deelt burgemeester Sofie Joosen (N-VA) mee. “Opvang vinden tijdens de vakanties is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom reiken we ouders een kwalitatief aanbod aan kampen aan. We staan garant voor een goede begeleiding en een gevarieerd sportaanbod.” Alle info en inschrijvingen via www.sportit.be.

14:06