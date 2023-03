KWB Reet organiseert nieuwe lentejogging

Gemeente neemt eerste elektri­sche wagen in gebruik: “Voor het leveren van warme maaltijden”

De zorgcampus van het lokaal bestuur beschikt voortaan over een elektrische wagen voor de bezorging van de warme maaltijden aan huis. Deze maaltijden worden dagelijks vers bereid in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth en worden vervoerd in verschillende wagens met voorverwarmde kasten. “De dienst warme maaltijden aan huis levert maandelijks gemiddeld 1.600 lekkere maaltijden af bij de Duffelaars. Daarbij worden drie wagens ingezet, die de komende jaren geleidelijk zullen vervangen worden door elektrische exemplaren. Het eerste exemplaar werd recent in gebruik genomen”, vertelt schepen van Zorg en Technisch Centrum Luc Van Houtven (CD&V). “De binneninrichting werd helemaal afgewerkt door onze eigen technische dienst. Dankzij de bekwaamheid van Kristof, Willy en Jan konden we met beperkt budget de gehele binnenkant van de wagen in orde brengen”.