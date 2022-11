Kruispunt N177 - Pierstraat twee dagen afgesloten: zware hinder verwacht

Willebroek Gemeente wil ook tijdens winter bewakings­fir­ma inzetten tegen overlast: “In twee maanden alweer 23 interven­ties”

De gemeente Willebroek wil ook tijdens de wintermaanden een private bewakingsfirma inschakelen om een oogje in het zeil te houden in het centrum. “De voorbije weken waren er weer enkele incidenten, en we weten uit ervaring dat de eindejaarsperiode ook moeilijk kan worden. Daarom willen we goed voorbereid zijn”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

