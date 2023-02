KLJ Reet organiseert winters opwarmertje voor Reet Soirée

Antwerpen 39-jarige man aangehou­den voor brandstich­ting: “Hij werd gezien met zware brandwon­den aan zijn handen”

De onderzoeksrechter heeft gisteren een 39-jarige man aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Hij werd maandag betrapt in een appartementsgebouw in de Volkstraat in Antwerpen.

14:44